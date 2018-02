Inserita in Cultura il 21/02/2018 da Direttore Carnevale alle Egadi: il bilancio del sindaco "Anche quest´anno il Carnevale alle Egadi si è confermato una bellissima manifestazione, nata dalla sinergia di tanti che collaborano e si divertono insieme assicurando al territorio un’ulteriore attrattiva che anche fuori stagione riesce a far parlare di sé. Per questo ringrazio i comitati organizzatori, i loro rappresentanti, le associazioni, le centinaia di persone che si sono vestite in maschera, chi ha pensato ai vestiti e alle coreografie, chi ha lavorato ai carri, alle serate, e i volontari e le forze dell´ordine. A tutti loro un sentito grazie".



Sono le parole del sindaco, Giuseppe Pagoto, a bilancio delle iniziative per il Carnevale, concluse nei giorni scorsi a Marettimo e sabato a Favignana con la premiazione del carro vincitore.



A vincere il premio “Ignazio Tedesco”, in memoria dell’imprenditore isolano che si era distinto per la passione profusa nell’organizzazione dei festeggiamenti del Carnevale favignanese, è stato il Carro “Jurassik park”. Miglior carro è stato riconosciuto, invece, il “Cristiano Malgioglio”, Miglior costume “Brigata Macondo - I cartoni animati”, Miglior coreografia “Il resto del mondo”, e il Premio simpatia, offerto dall’emittente televisiva Telesud, è stato attribuito al “Bisbetico dotato”.



Il Premio ‘Ignazio Tedesco’ è giunto alla seconda edizione, dopo l’istituzione dello scorso anno con l’intento di costruire un ponte ideale tra il passato glorioso di Favignana, delle sue tradizioni – carnevalesche e non solo - con l’originalità e l’entusiasmo delle nuove generazioni, cui, secondo il volere dell’Amministrazione Comunale, va il compito di tenere in vita la memoria e le caratteristiche migliori dell’isola.



Sei i carri premiati nei giorni scorsi a Marettimo:



Il carro più bello, "In Fondo al Mar", Il carro più originale, "Madagascar", Il carro con la più bella coreografia, "I Militari", Il carro con le più belle musiche e danze, "La febbre del sabato sera", Il carro dai costumi più belli, "Marettimo Folk" e Il carro più creativo, "Gli Eschimesi".



Anche sulla più lontana delle isole Egadi, infatti, la settimana del Carnevale ha riservato ai suoi abitanti, e a quelli dei Comuni vicini che hanno raggiunto l’isola per godere di un po’ di tranquillità e divertimento, tanti momenti di assoluto relax e buon cibo in un clima di totale condivisione.