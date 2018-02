Inserita in Salute il 21/02/2018 da Direttore Asp: i 51 stabilizzati firmano i contratti, in servizio gia’ dall’1 marzo a tempo indeterminato. Gli altri 123 entro il prossimo mese.



Entreranno in servizio a tempo indeterminato già il prossimo 1 marzo le 51 unità di personale a tempo determinato che sono state stabilizzate venerdì scorso dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, ai sensi del comma 1 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, e con le procedure descritte nella circolare dell’assessore regionale alla Salute del 23 gennaio scorso. La firma dei contratti di lavoro avverrà in sede da lunedì 26 a mercoledì 28 febbraio.



Si tratta di 28 dirigenti medici, un dirigente ingegnere, un dirigente statistico, un dirigente dell’area infermieristica, 10 infermieri professionali, un ostetrica, 3 tecnici conduttori idroambulanza, 5 specialisti Ced e un Oss.



L’azienda inoltre varierà il vigente Piano triennale del Fabbisogno prevedendo i relativi posti da destinare per gli altri 123 aventi titolo (43 dirigenti medici, 22 dirigenti sanitari e 58 del comparto).



“Così – commenta il commissario dell’ASP Giovanni Bavetta – entro la fine del mese di marzo saranno stabilizzati tutti”.



Complessivamente sono174 le unità di personale che hanno diritto e che si stanno assumendo a tempo indeterminato.







Infine, con provvedimento del commissario Bavetta, del 19 febbraio sono state disposte le proroghe dei contratti a tempo determinato in scadenza al 28 febbraio 2018. Il provvedimento è previsto sia per la dirigenza medica e sanitaria che per il personale del comparto.



La proroga è stata disposta per ulteriori quattro mesi, fino al prossimo 30 giugno.



Gli interessati potranno contattare l´Ufficio assunzioni a tempo determinato dell’ASP (0923 805229 - 805249).