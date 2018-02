Inserita in Cultura il 21/02/2018 da Direttore Trapani: Al via il primo corso di scrittura creativa “Il taccuino. Il segno veloce”, organizzato dalla casa editrice Margana Edizioni Prenderà il via il prossimo 22 marzo “Il taccuino. Il segno veloce”, primo corso di scrittura creativa organizzato dalla casa editrice trapanese Margana Edizioni. Esso avrà ad oggetto i generi letterari del racconto breve e del diario ed è rivolto a quanti sono interessati a migliorare la conoscenza delle pratiche della narrazione.



Il laboratorio, ideato e curato dallo scrittore Salvatore Mugno, vede impegnati alcuni dei più noti e apprezzati scrittori, giornalisti e operatori culturali del nostro territorio: da Maurizio Macaluso a Salvatore Bongiorno, da Mariza D’Anna ad Antonino Tobia, da Giacomo Pilati a Fabrizia Sala, da Stefania La Via allo stesso editore Riccardo Puccio. Il corso, propedeutico ad altri ulteriori percorsi di scrittura, si snoderà in otto incontri ì pomeridiani, ogni giovedì, presso la sede dell’Istituto L. Da Vinci in piazza XXI Aprile e si concluderà il 10 maggio.



La casa editrice, alla conclusione delle attività, rilascerà ai partecipanti un Attestato e, inoltre, il corsista ritenuto più meritevole potrà pubblicare una propria plaquette inedita con la stessa. È prevista una quota di partecipazione.