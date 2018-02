Inserita in Politica il 16/02/2018 da Direttore TRAPANI, PEPPE BOLOGNA INCONTRA L’UPIA CASARTIGIANI La creazione di un tavolo tecnico permanente, con valore consultivo, tra Comune e associazioni del settore artigianale. Ne ha parlato ieri il candidato sindaco di Trapani, Peppe Bologna, con i vertici provinciali della Upia Casartigiani, Mario Toscano e Dina Macaddino. Nel corso dell´incontro sono state affrontate varie problematiche che investono il settore ed è stata evidenziata l’importanza della sinergia tra ente pubblico e associazioni datoriali. Si è parlato, in particolare, di lotta all’abusivismo e dell’importanza di attività di sensibilizzazione a tutela dell’utente ma anche della necessità di far continuare, nel tempo, alcune professioni che vanno scomparendo, come il falegname o il fabbro, oltre a quelle della tradizione storico-artistico, dall’orafo al corallaio. “Questi antichi mestieri- ha dichiarato Bologna- costituiscono un’ossatura importante del nostro mondo imprenditoriale, un patrimonio da tutelare”. Si è anche discusso della burocrazia, che spesso rende troppo lunghi i tempi per aprire un’impresa, e delle delle iniziative per sostenere la nascita di nuove micro-imprese.