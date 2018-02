Inserita in Politica il 13/02/2018 da Direttore MARSALA: aumentano i controlli dei carabinieri nel WEEK END di CARNEVALE. ARRESTATO un marsalese per evasione, due i denunciati. Incrementati i controlli dei Carabinieri della Compagnia Marsala che, durante un fine settimana ricco di appuntamenti cittadini in occasione del carnevale lilybetano, hanno garantito numerosi servizi di vigilanza del territorio, al fine di contrastare il proliferare di reati in genere ed assicurare il regolare svolgimento delle festività.

Nello specifico, nella notte di domenica 11 Febbraio, i militari dell’Aliquota Radiomobile, diretti dal Luogotenente Antonio Pipitone, hanno arrestato il flagranza di reato, per evasione, MONTAGNA Orazio, classe ’73.

L’uomo, marsalese, stava scontando la detenzione domiciliare nella sua abitazione di Via Virgilio, ove era ristretto dal mese scorso, quando durante la notte è stato sorpreso dalla pattuglia operante fuori dalla suddetta abitazione, contravvenendo così agli obblighi previsti dal regime degli arresti domiciliari. Condotto immediatamente presso gli uffici di Villa Araba, l’uomo, che ha precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, tradotto presso la casa circondariale di Trapani.

Sempre nella giornata di domenica, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, hanno deferito in stato di libertà A.G., classe ’68 e B.G., classe ’88, per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. In particolare, il primo veniva trovato in possesso di un coltello a scatto di circa 15 cm, mentre il secondo portava con sé un manganello estensibile in metallo lungo circa 50 cm, entrambi oggetti il cui porto ingiustificato in luogo pubblico costituisce una violazione di legge.