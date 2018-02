Inserita in Politica il 13/02/2018 da Direttore Mazara del Vallo incoraggia le fasce della popolazione dei disabili, degli anziani e dei giovani a partecipare alla vita sportiva della Città attraverso l’acquisto di biglietti d’ingresso Anche quest’anno il Comune di Mazara del Vallo incoraggia le fasce della popolazione dei disabili, degli anziani e dei giovani a partecipare alla vita sportiva della Città attraverso l’acquisto di biglietti d’ingresso allo Stadio Nino Vaccara per la visione di 3 partite casalinghe del Mazara Calcio.



La Giunta municipale ha deliberato, nella seduta del 12 Febbraio 2018, di acquistare un massimo di 2500 tagliandi per la visione delle partite al Nino Vaccara del Mazara calcio con un costo complessivo di 20 mila euro.



I biglietti saranno distribuiti gratuitamente ad associazioni senza scopo di lucro e agli istituti scolastici superiori che ne facciano esplicita richiesta al Comune di Mazara del Vallo.



Le richieste devono essere presentate presso l’Ufficio Solidarietà Sociale del Comune di Mazara del Vallo sito in Via Giotto, 23.



Tutte le associazioni, enti non profit, scuole secondarie, cooperative sociali che si muovono nell’ambito sociale a favore di disabili e anziani, possono presentare apposita istanza sull’apposito modello pubblicato sul portale istituzionale della Città all’indirizzo www.comune.mazaradelvallo.tp.it.



Per gli studenti le richieste vanno presentate dal Dirigente Scolastico o dal legale rappresentate dell’Istituto Superiore di appartenenza.



L’Amministrazione Comunale mette a disposizione 1000 biglietti per la partita di domenica 18 Febbraio (Mazara – Caccamo), 500 per l’incontro casalingo successivo del 4 Marzo 2018 (Mazara – Casteldaccia) e altri 1000 tagliandi per l’ultima partita casalinga del 22 Aprile 2018 (Mazara – Alcamo).



Il sabato antecedente alla partita casalinga la società Mazara Calcio, provvederà a fornire direttamente i tagliandi presso l’Ufficio al Museo della Legalità ai legali rappresentanti delle associazioni, enti o istituti che abbiano provveduto a farne richiesta. I fruitori dei tagliandi dovranno presentarsi allo stadio Nino Vaccara muniti di apposito documento d’identità.