Inserita in Politica il 12/02/2018 da Direttore Quote tonno rosso. Scilla: “Il Governo nazionale continua a mortificare il settore” "Roma è pronta a mortificare ancora una volta il settore ittico”, così Toni Scilla, candidato al Senato della Repubblica, circoscrizione uninominale Marsala, annunciando un incontro con l’assessore regionale Edy Bandiera, previsto per domani a Palermo.



Alla riunione, alla quale parteciperà una delegazione della pesca al palangaro di Marsala, si dibatterà della assurda e inaccettabile ripartizione delle quote tonno rosso anticipata dal Ministero.



“Il settore sta già attraversando un periodo particolarmente difficile, questa ulteriore batosta non fa che aggravare la situazione”, ha dichiarato Scilla.



“La ripartizione ingiusta delle quote da parte del Ministero, ci lascia perplessi e seriamente preoccupati. Domani manifesteremo la nostra disapprovazione in assessorato regionale chiedendo maggiore attenzione per un settore che rischia il collasso”.