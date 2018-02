Inserita in Sport il 11/02/2018 da Direttore Lo Coco: «dedico il gol di oggi a Nicola Cefali» L’Asd Marsala Calcio comunica che, il giocatore del Marsala Calcio, Gaetano Lo Coco, autore del gol che all’89’ ha siglato il definitivo 5-1 sul CUS Palermo, dedica la rete segnata oggi a Nicola Cefali. «Voglio dedicare questo gol – afferma Lo Coco – a Nicola, che ho sentito per telefono al suo risveglio dal coma. Gli avevo promesso che avrei dedicato a lui un gol – continua Lo Coco –, e io mantengo sempre le promesse».



Cefali infatti, si è svegliato dal coma ed è in fase di ripresa, al pensiero di Lo Coco, si aggiunge la nostra società a cui vogliamo esprimere la nostra felicità, per la sua ripresa. L’Asd Marsala Calcio fa gli auguri a Nicola per una pronta ripresa e auspichiamo di vederlo quanto prima calcare i campi di calcio