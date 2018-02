Inserita in Salute il 09/02/2018 da Direttore TOSSINFEZIONE ALIMENTARE: NEGATIVI PRIMI RISULTATI SUI PASTI DEI MILITARI A TRAPANI Risultano negativi i primi risultati giunti dal laboratorio d’analisi di sanità pubblica del dipartimento Prevenzione dell’ASP di Trapani su una presunta intossicazione alimentare.



Si tratta dei campionamenti compiuti mercoledì pomeriggio dai carabinieri del NAS e dal Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione (SIAN) alla ditta che forniva i pasti alla caserma di Trapani, dopo che a cinque militari erano stati riscontrati al Pronto soccorso dell’ospedale S. Antonio Abate sintomi di una sospetta tossinfezione alimentare.



Le analisi sulla tossina stafilococco, sul clostridium e sull’escherichia coli sono risultati negativi. La ditta è la stessa che fornisce i pasti all’istituto comprensivo di Buseto Palizzolo, il cui sindaco ieri mattina ha segnalato al dipartimento Prevenzione alcuni casi di alunni con sintomatologia analoga.



I medici del SIAN, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, ieri pomeriggio hanno compiuto i prelievi anche per i pasti forniti alla scuola, e anche in questo caso inviati al laboratorio d’analisi dell’ASP per i risultati.