Inserita in Salute il 07/02/2018 da Direttore Mazara del Vallo: partono le campagne di prevenzione dentale promosse dalla Clinica Dentale De Pasquale Il dottor Antonio De Pasquale, odontoiatra e direttore delle Clinica Dentale: “Il nostro impegno per sensibilizzare la popolazione sullʹimportanza della prevenzione odontoiatrica”.







Cure dentali di elevata professionalità e specializzazione, diffusione della cultura della prevenzione odontoiatrica presso tutte le fasce dʹetà, organizzazione e partecipazione a seminari e convegni rivolti ai professionisti del settore. Sono questi gli obiettivi che si prefigge di raggiungere la Clinica Dentale De Pasquale di Mazara del Vallo, il brand che dal 2017 racchiude sotto la sua insegna lʹesperienza di oltre ottanta anni dello studio dentistico De Pasquale, storico punto di riferimento per le cure odontoiatriche su tutto il territorio siciliano, e la Scuola del Sorriso, innovativa struttura fondata dallʹesperto pedodontista dr.Antonio De Pasquale, tra le prime in Italia dedicate esclusivamente alla cura dei denti dei bambini da 0 a 14 anni.







Nellʹottica di una sempre maggiore vicinanza alle esigenze dei pazienti, la struttura siciliana, dopo il grande successo delle recenti campagne di prevenzione, che hanno riscosso lʹinteresse e la partecipazione di un gran numero di persone, promuove la prima campagna di sensibilizzazione del 2018, sul tema delle cure odontoiatriche. Lʹobiettivo è quello di continuare ad informare e stimolare la popolazione sulla necessità di un costante monitoraggio, sin dai primi mesi di vita, dello stato di salute dei denti e della bocca.







A tal proposito, gli ultimi dati diffusi dallʹIstat restituiscono un quadro poco incoraggiante. Le cure odontoiatriche, infatti, hanno registrato una flessione considerevole, con il 30% delle persone che dichiara di non essersi rivolta ad un dentista negli ultimi tre anni. Il 34% dei bambini da 3 a 14 anni non è mai stato in uno studio odontoiatrico e per lʹ85% delle persone la rinuncia alle visite dentali è dettata da motivi prettamente economici.







“Il mancato ricorso alle cure odontoiatriche è un problema di grande rilevanza sanitaria - commenta il dottor Antonio De Pasquale -. Si rinuncia alle cure non solo per problemi economici ma anche per la scarsa informazione in tema di prevenzione odontoiatrica, che nella totalità dei casi rappresenta un approccio fondamentale per evitare lʹinsorgere di malattie dentali più serie, con un aggravio ulteriore dei costi. Per sensibilizzare la popolazione sullʹimportanza della prevenzione odontoiatrica, la nostra clinica dentale ha sviluppato una serie di iniziative che nascono con lʹobiettivo di promuovere la cultura della prevenzione, poco diffusa soprattutto nel Meridione ed in particolare in Sicilia. Grazie allʹimpegno della nostra equipe, composta da alcuni dei migliori professionisti del settore – prosegue il Dr. De Pasquale – in questa prima campagna garantiremo una visita specialistica odontoiatrica di prevenzione gratuita, agevolando, per chi ne farà richiesta, l’accesso alle cure. Grande attenzione sarà posta al tema della salute dentale dei bambini, cui è dedicata dal 2013 la Scuola del Sorriso. Inoltre, in collaborazione con Salvamento Agency e CSE, ente accreditato presso il 118, organizzeremo anche un ciclo di lezioni interattive sulle manovre di disostruzione pediatrica, prevenzione della sids e dei maggiori rischi in età pediatrica”.