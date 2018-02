Inserita in Cultura il 07/02/2018 da Direttore Il Progetto "Maddalena" arriva ad Erice. Un servizio sul territorio a difesa delle donne e dei minori vittime di tratta Il comune di Erice si arricchisce di un nuovo servizio sociale che mira alla prevenzione e alla lotta del fenomeno della tratta dei minori e delle donne immigrate che arrivano nel nostro territorio.



Grazie alla equipe della Associazione “Casa Dei Giovani Onlus” di Bagheria infatti, sarà attivo uno sportello di ascolto all´interno dell´ex casa del boss Vincenzo Virga (bene confiscato alla mafia) sita in Via Clemente 10/A dove da anni opera già il Gruppo Saman con la sua comunità di reinserimento e con il suo centro di accoglienza.



Il progetto Maddalena, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, si occuperà della protezione sociale delle donne e minori vittime della tratta e dello sfruttamento attraverso numerosi servizi: dall´accoglienza al segretariato sociale passando per l´attivazione della Unità Mobile di Strada che offrirà assistenza alle donne direttamente in strada, con finalità di prevenzione, riduzione al danno e fungerà da collegamento con i servizi nel caso in cui venga espressa una richiesta di aiuto fino al trasferimento presso strutture di accoglienza protette.



L´iniziativa sarà ufficialmente presentata venerdì 9 febbraio alle ore 10.30 in Via Clemente 10/A (Erice) nel corso di una apposita conferenza stampa a cui interverranno il sindaco di Erice, Daniela Toscano, il presidente della Ass. Casa Dei Giovani, Padre Salvatore Lo Bue, il Presidente di Saman Sicilia, Gianni Di Malta.



Nell´ottica della creazione di un sistema in rete che consenta ad ogni realtà di continuare a lavorare sulle proprie specificità, ma aprendosi anche alla condivisione del lavoro e degli obiettivi con altre associazioni, alla presentazione saranno presenti anche: Salvatore Mazzeo Presidente del Comitato Provinciale di Croce Rossa e Vanessa Galipoli Presidente del Comitato delle Donne.