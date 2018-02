Inserita in Cultura il 06/02/2018 da Direttore WWF e scuole di Vittoria (RG) insieme per omaggiare Tonino Sanzone, a lui dedicato un albero di alloro È stato un grande attestato di affetto e stima quello che le scuole di Vittoria e il WWF hanno voluto tributare in ricordo di Tonino Sanzone, delegato territoriale del WWF Sicilia Area Mediterranea, venuto a mancare il 3 gennaio scorso.



I rappresentanti degli Istituti Superiori "Fermi", "Marconi" e "Mazzini" insieme a quelli degli Istituti Comprensivi "Portella delle Ginestre", "San Biagio" e "Sciascia" si sono riuniti del plesso "Cappellini" di via De Sanctis "Per ricordare il suo impegno nel promuovere i temi dell´Educazione all´Ambiente e la salvaguardia della natura e la sua instancabile volontà di coinvolgere e conquistare a queste tematiche i ragazzi e i giovani".



Hanno preso la parola la prof.ssa Adriana Minardi, il Presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, e il Delegato regionale del WWF Italia, Franco Andaloro, per tracciare i caratteri della sua azione in favore delle tematiche ambientali nei vari contesti in cui ha operato.



La Dirigente Scolastica dell´I.C. "San Biagio", Antonia Maria Vaccarello, ha sottolineato il grande impegno di Tonino Sanzone nell´educazione ambientale rivolta alle scuole, con una innumerevole quantità di iniziative rivolte ai bambini, che hanno dato risultati notevoli nell´affinamento delle sensibilità per il rispetto della natura.



Alcuni alunni hanno poi letto alcuni brani tratti dall´Enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco e proiettato un breve filmato con le immagini delle principali attività scolastiche che hanno visto il WWF protagonista nelle scuole di Vittoria.



Un albero di alloro è stato piantumato nell´aiuola della scuola, con una targa dedicata a Tonino che vede insieme il WWF e le scuole di Vittoria. L´alloro è profumato, forte, sempreverde e simbolo di vittoria e gloria per gli uomini giusti a cui Tonino certamente appartiene.



Con il Parroco Don Benedetto Sacco è stata infine celebrata una Santa Messa presso la Chiesa della Spirito Santo che visto tutti riuniti in comunione.



Tanti sono stati gli amici e volontari WWF, provenienti da tutta la Sicilia, intervenuti alla cerimonia, fra i quali Marisa Trombatore del Lions Club, e poi Oleana Prato, Patrizia Orsini, Enzo Galia, Rino Strano e tutti i soci WWF di Vittoria.