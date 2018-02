Inserita in Economia il 01/02/2018 da Direttore Ex dipendenti Cantiere Navale di Trapani rispondono alle dichiarazioni dell´ On. Turano In merito alle dichiarazioni di qualche giorno

fa´,dell´Assessore Regionale alle Attività Produttive

On. Mimmo Turano in merito alla nota di revoca dell´assegnazione dell´area demaniale ex CNT firmata ad indirizzo del Presidente dell´Autorita´ Portuale di Palermo e per conoscenza al Ministro delle Infrastrutture ed al Prefetto di Trapani,gli ex lavoratori rispondono quanto segue:



Desideriamo ringraziare l´Assessore On. Mimmo Turano per l´interesse mostrato riguardo la vicenda ex cantiere navale circa l´assegnazione dell´area demaniale che ormai va avanti da troppi anni. Volevamo ricordare allo stesso che in questo momento chiedere una revoca dell´affidamento sarebbe come condannarci ad una morte certa.Non abbiamo più ammortizzatori sociali ed ormai la situazione e´ grave,non possiamo più aspettare. Forti delle dichiarazioni inviate dal Dott. Renato Marconi poi,il quale rassicura l´Assessore Turano e in primis noi ex lavoratori riguardo al suo interesse ed intenzioni non solo di acquisire l´ area in questione ma anche di partecipare ad un eventuale bando per il relativo Bacino di Carenaggio,quando questo sara´ pronto, rilanciando l´intero comparto cantieristico e diportistico con notevoli sviluppi in termini di occupazione. Auguriamo che con lo stesso impegno ed interesse l´Assessore mandi una nota al Ministero delle Infrastrutture con la quale chieda che venga immediatamente e, senza perdere più tempo, consegnata l´area a Marinedi nella persona del Dott. Renato Marconi in modo da mettere fine a questa troppo lunga e triste storia.



Gli ex lavoratori