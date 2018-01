Inserita in Economia il 29/01/2018 da Direttore UIL PENSIONATI SICILIA, AL VIA LA STAGIONE CONGRESSUALE. APPUNTAMENTI A SAN GIUSEPPE JATO E PARTINICO (PA) La Uil Pensionati Sicilia si incammina verso la celebrazione dei congressi territoriali in provincia di Palermo.



Martedì 30 gennaio a San Giuseppe Jato e venerdì 2 febbraio a Partinico si terranno due appuntamenti propedeutici alla stagione contrassegnata dalla riforma organizzativa della Uil Pensionati che, anche a livello nazionale, procede verso il Congresso, l’undicesimo nella storia del sindacato.



La novità racchiusa nella riforma riguarda, principalmente, la sostituzione delle leghe con i presidi territoriali, finalizzati a rendere il sindacato più snello, funzionale e vicino alla gente.



Altro punto fondamentale è la costituzione di nuove strutture territoriali della Uil Pensionati per incrementare la presenza del sindacato anche a livello locale.



c questo il titolo dell’iniziativa che accomuna le due assisi sindacali, riguarderà i territori della Valle dello Jato e del partinicense: i lavori della giornata del 30 gennaio, presieduti da Franco Quartararo, responsabile organizzativo della Uil Pensionati Sicilia, si terranno presso il Salone “Monsignor Onofrio Giglio” in Corso Umberto I a San Giuseppe Jato a partire dalle 16:30 e vedranno gli interventi di Paolo Franzella, Calogero Randazzo e Rosa Aura Luna (Uil Pensionati San Giuseppe Jato) , Giuseppe Palmeri (Uil Pensionati Roccamena) e Nicola Barone (Uil Pensionati San Cipirello).



Relazione e conclusioni saranno rispettivamente affidate ad Alberto Magro, responsabile dell’Area Politiche territoriali Uil Pensionati Sicilia e Antonino Toscano, segretario generale Uil Pensionati Sicilia.



Il secondo appuntamento, previsto per le 10:00 del 2 febbraio, si terrà presso l’Oratorio dei Padri Carmelitani in corso dei Mille a Partinico; a presiedere i lavori sarà il coordinatore provinciale della Uil Pensionati di Palermo Pino Caruso.



Interventi di Franco Quartararo, Salvatore Rossi e Piero Caleca, entrambi della Uil Pensionati di Partinico, e di Luisella Lionti, segretario organizzativo della Uil Sicilia.



Anche in quest’occasione, relazione di Alberto Magro e conclusioni di Antonino Toscano.