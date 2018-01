Inserita in Cultura il 27/01/2018 da Direttore Fra Biagio sta vivendo questo momento sempre nella preghiera, nella penitenza e dell´operato Pace e Speranza a tutti

Dopo l´esperienza vissuta sotto i portici delle Poste in via Roma a Palermo, tante persone in questi giorni ci chiedono notizie di Fratel Biagio, del suo ritiro, della sua salute, di cosa sta facendo o pensando.

Fra Biagio sta vivendo questo momento sempre nella preghiera, nella penitenza e dell´operato. Vive in montagna e dorme per terra in una celletta di una vecchia struttura dove molti anni addietro ha vissuto un eremta, Fra Mariano; cosi Fra Biagio sente di continuare a condividere con tutta la sua vita le stesse condizioni di difficoltà in cui vivono tanti fratelli al freddo per strada o sotto un porticato.

Ad un volontario medico della Missione che ogni due giorni lo raggiunge per accertarsi delle sue condizioni di salute, Fra Biagio ha affidato un messaggio che é rivolto a tutti ed in particolare a quelle istituzioni come quelle comunali di Palermo che in questi giorni attraverso delle riunioni si stanno chiedendo come si può intervenire e cosa si può fare per affrontare l´emergenza dei tanti senzatetto che si ritrovano a vivere per strada alla ghiaccio rischiando di morire nell´indifferenza di tutti. Il Video che vedete è uno di quei rari casi in cui Fra Biagio ci fa avere un messaggio direttamente da questi luoghi di ritiro dove durante l´anno si ritira in silenzio, in penitenza e in preghiera. Buon ascolto e rimaniamo tutti in comunione di preghiera, penitenza e operato.

Pace e Speranza di cuore a tutti