Inserita in Cultura il 27/01/2018 da Direttore Per la giornata della memoria il Prefetto di trapani alla Caserma Giannettino In occasione della ricorrenza del “Giorno della Memoria” questa Prefettura ha promosso oggi 26 gennaio 2018, l’organizzazione nel Comune Capoluogo di un evento commemorativo sullo sterminio e sulle persecuzioni subite, durante l’ultimo conflitto mondiale, dal popolo ebraico e dai deportati militari e politici nei campi nazisti.

Alla manifestazione, realizzata presso la Caserma “L. Giannettino” del 6° Reggimento Bersaglieri, in collaborazione con l’Associazione “Contro tutte le violenze – CO.TU. le VI.”, hanno preso parte Autorità civili, militari, religiose e studenti di diversi Istituti scolastici (Ciaccio Montalto, Salvo - Buonarroti, A. De Stefano, V. Florio, G. Mazzini - Castronovo, Collodi-Sturzo, Da Vinci-Torre, Manzoni-Pitrè, Calvino-Amico, N. Nasi, Pertini, Bassi-Catalano, G. Pagoto, IPSIA Monteleone ).

Dopo i saluti introduttivi del Comandante del 6° Reggimento Bersaglieri, della Presidente dell’Associazione “CO.TU. le VI.” e del Prefetto, sono seguite le relazioni della prof.ssa Giovanna Bertuglia e del prof. Salvatore Bongiorno, nonchè la proiezione del documentario “ Viaggio a Cracovia” a cura della criminologa Chiara Lombardo.

In tale contesto, il Prefetto Darco Pellos assieme al Vice Sindaco del Comune di Erice Dott. Angelo Catalano, ha poi consegnato ai familiari, la medaglia d’onore alla memoria del Sig. Mario Guarano, cittadino residente in questa provincia, deportato ed internato nei lager nazisti.

E’ stato, quindi, dato spazio agli interventi degli studenti; alcuni di essi hanno formulato domande, altri hanno presentato lavori individuali o di gruppo sui temi della giornata mostrando tutti matura capacità di riflessione.

La manifestazione è stata arricchita poi dalla presenza della Fanfara dei Bersaglieri che ha eseguito alcuni brani, concludendo con l’Inno Nazionale.