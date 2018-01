Inserita in Politica il 26/01/2018 da Direttore Porticciolo di Marinella di Selinunte. Incontro tecnico con l’assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone. Scilla: “Individuata la soluzione definitiva” È giunta ieri la soluzione definitiva per l’annosa vicenda dei pescatori di Marinella di Selinunte che da diverso tempo, per via delle condizioni del porticciolo, totalmente insabbiato e coperto di alghe, non riescono ad uscire per mare a lavorare.



Una vicenda che arriva a conclusione in pochi mesi, periodo nel quale, l’On. Toni Scilla si è fatto carico della problematica portandola all’attenzione degli assessori regionali, Edy Bandiera prima e Marco Falcone poi.



Sostanzialmente presso l’assessorato regionale Infrastrutture ieri si è tenuta una riunione tecnica tra lo stesso Scilla, il dirigente generale Fulvio Bellomo, Vincenzo Marchingiglio e l’assessore Marco Falcone.



“Sulla tempistica d’intervento non abbiamo di che discutere. – Ha detto Scilla – I pescatori hanno il diritto di tornare immediatamente a lavorare”.



Da qui la decisione di adottare una soluzione tampone ed emergenziale in grado di permettere ai pescatori di riprendere la loro attività.

Ma il vero importante risultato è rappresentato dalla decisione manifestata dall’assessore Falcone di inserire il porticciolo di Marinella di Selinunte tra le opere finanziabili con i fondi del Patto per il Sud.





“Nostra intenzione è quella di essere incisivi e immediati nel rispondere al territorio”, ha dichiarato Falcone. “Nostro dovere è creare la giusta congiunzione tra tessuto lavorativo e istituzioni”.



Scilla, che si è detto soddisfatto per la tempestività e l’intensità con cui è stata affrontata la vicenda, ha dichiarato: “La prima parte dell’intervento, quello che permetterà di liberare le imbarcazioni dalle alghe, sarà funzionale agli interventi successivi che, ci auguriamo in tempi celeri, permetterà ai pescatori di fruire di una struttura dinamica, moderna e sicura”.