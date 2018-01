Inserita in Economia il 26/01/2018 da Direttore Mazara del Vallo: Aggiudicazione provvisoria servizio autocontrollo delle acque Aggiudicazione provvisoria del servizio



L’ufficio comunale Gare e Appalti ha provveduto ad affidare, in via provvisoria, il servizio di ‘Consulenza Tecnica sulle procedure di ‘Autocontrollo’, prelievi ed analisi delle acque primarie’.



Ad aggiudicarsi i lavori la ditta Idrolab Consult sas di Romano Antonio Marco di Trapani che ha offerto un ribasso del 68,6660 % su importo a base d’asta di 21.302,04 euro Iva esclusa.



La commissione di gara, presieduta dal dirigente del III Settore, ha assegnato i lavori, in via provvisoria, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base d’asta ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016.



Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori è il geom. Filippo Bentivegna dell’Ufficio Tecnico Comunale.