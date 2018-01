Inserita in Cultura il 26/01/2018 da Direttore Definito programma progetto di sensibilizzazione nelle scuole di Trapani contro il fenomeno del Bullismo Definito il programma delle attività didattiche in favore della prevenzione contro il BULLISMO, gli appuntamenti si svolgeranno presso l’Istituto L. Bassi S. Catalano e l’Istituto Superiore Rosina Salvo interverranno i dirigenti scolastici con gli interventi da parte del Dott. Francesco Lucido Sociologo Gruppo di Lavoro Salute Medi@le Azienda Sanitaria Provinciale 9, il Vice Dirigente Francesco Re – Polizia Postale Sicilia Occidentale e la Prof.ssa Marilisa Figuccia Ufficio XI Ambito Territoriale Provincia di Trapani.



Un altro momento particolare sarà l’incontro dibattito con STEFANO TACCONI che ripercorre con il suo libro la sua carriera, con foto aneddoti e curiosità.

Da registrare la grande partecipazione degli Istituti Scolastici di tutta la provincia che con la loro presenza condanneranno il fenomeno del bullismo attraverso degli striscioni che verranno realizzati dagli stessi studenti con degli slogan.



Grande attesa per l’incontro di calcio che vedrà scendere in campo la Nazionale Italiana Amici che in questi giorni all’interno del famoso Talent Televisivo Amici di Canale 5 vede la presenza di un talento tutto nostrano made in trapani CARMEN FERRERI