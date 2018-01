Inserita in Cultura il 20/01/2018 da Direttore Agata Sandrone eletta Presidente della sede BCsicilia di Isola delle Femmine Si è tenuta l’Assemblea degli iscritti della sede BCsicilia di Isola delle Femmine, l’Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Presidente del gruppo cittadino è stata eletta all’unanimità Agata Sandrone, mentre Segretario sarà Francesco Bologna ed Economo Gabriele Billeci. All’incontro era presente Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia. La sezione di BCsicilia di Isola delle Femmine ha elaborato un interessante programma di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico-culturale cittadino. Per il 2018 l’Associazione prevede tra le altre cose un progetto didattico con le scuole del territorio dal titolo” Commemorare la guerra per celebrare la pace”, una Giornata di studi in collaborazione con università e istituzioni formative sulle due guerre mondiali e con la partecipazione, come relatori, dei maggiori studiosi del settore. Inoltre il programma prevede il recupero delle tradizioni popolari e marinaresche di Isola delle Femmine, ed infine una serie di visite guidate per far conoscere il territorio, tra cui alle torri costiere e alle postazioni militari del territorio.