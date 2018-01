Inserita in Politica il 13/01/2018 da Direttore La Battaglia di Biagio Conte è una battaglia di civiltà, affinchè l´uomo ritrovi se stesso Anche il presidente dell´Ordine dei Giornalisti ha fatto visita a chi ha deciso di donare se stesso agli ultimi. Non è solo una battaglia di solidarietà è prima di tutto una battaglia di civiltà e di recupero dei valori dell´uomo tout cour, quella che Frate Biagio sta conducendo.



L´uomo ha smarrito se stesso, serve un impegno culturale e sociale di straordinario impegno per ritrovare la dritta via.



Tutti siamo chiamati ad armarci di libri e passione per il proprio futuro e scendere in campo a combattere affinchè i valori dell´uomo, in quanto essere umano, prevalgano sulla materia e sull´ipocrisia.



Noi siamo in campo a combattere con Biagio affinchè la battaglia che stà conducendo, possa essere di esempio a quanti sono chiamati, per funzioni e ruoli, ad occuparsi degli ultimi e non dei primi. GRAZIE BIAGIO



La redazione del quotidiano continua con Biagio e con LUI a seguire senza e sostenere la BATTAGLIA che non ha solo una particolare rilevanza morale e sociale ma ha, prima di tutto, l´amore per la vita.