Inserita in Sport il 04/01/2018 da Direttore Costa Gaia: record del Milan contro l’Adelkam. 27 reti in una partita. Nel pomeriggio gli ottavi Cifre da paura alla prima giornata del 31° Trofeo Costa Gaia – Conad Cup. Le firma il Milan che, dopo avere battuto l’Adelkam per 11 a 0, sigla un record assoluto che, probabilmente, rimarrà imbattibile. I rossoneri, infatti, hanno chiuso il match con la Forese aggiudicandoselo per 27 a 0.



Alla luce di tali numeri e del gioco mostrato nelle due partite, il Milan sembra avere già ipotecato il successo finale nella categoria più importante del Costa Gaia, quella dei “giovanissimi fascia B” cioè dei nati nel 2005. Anche la Spal, altra formazione di serie A ma al suo esordio nel torneo giovanile organizzato dall’Adelkam, ha prodotto gioco e reti: 5 a 0 sui pugliesi del Real San Giovanni e 11 a 0 sul Salemi. Doppietta di vittorie anche per il Palermo che ha superato la stracittadina con il calcio Sicilia (1 – 0) e il match con il Terzo Tempo (3 – 1 ). I tre clubs professionistici hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale.



Va avanti anche il Trapani che però ha impattato nel derby con il Città di Trapani e poi vinto bene con il Paceco. Tante reti e buona impressione anche da parte della Magica Catania.



Meno reti e risultati più risicati nella categoria dei 2006 in cui però spicca il 10 a 1 dell’Adelkam sul Castellammare ’94 e il doppio 5 a 0 del Palermo rispettivamente su Fortitudo Bagheria e Buon Pastore.



Infine, fra i più piccoli, i nati nel 2007, spicca la forza ancora dei rosanero del Palermo e dell’Adelkam. Oggi pomeriggio, come per le altre due categorie, si disputeranno gli ottavi di finale.