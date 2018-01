Inserita in Politica il 03/01/2018 da Direttore IL DDL LORENZIN È LEGGE: FINALMENTE IL PIENO RICONOSCIMENTO DELLO PSICOLOGO Il Senato ha varato definitivamente il DDL sulle Professioni Sanitarie: lo Psicologo ottiene il pieno riconoscimento quale professione sanitaria.

Il lungo cammino che ha visto nascere e crescere la Professione vede una tappa "storica" che sottolinea il valore costituzionale e sociale della professione psicologica e prevede norme severe per l´abuso della stessa.



Il Presidente del Consiglio Nazionale dell´Ordine degli Psicologi, dott. Fulvio Giardina: «Grande risultato per la professione di psicologo, oggi ridisegnata all´interno del grande sistema salute del paese. È un riconoscimento per il contributo indispensabile che gli psicologi italiani danno allo sviluppo del paese e al benessere dei cittadini. Un grazie sentito al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin per la fiducia mostrata verso la psicologia, alla senatrice Emilia Grazia De Biasi, Presidente della Commissione Sanità, per la tenacia con cui ha seguito i lavori e al Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, On. Mario Marazziti, per l´attenzione mostrata».



Il Disegno di legge Lorenzin sulla riforma degli Ordini professionali e le sperimentazioni cliniche è legge. Dopo un iter parlamentare durato quasi tutta la legislatura è arrivato questa mattina il via libera definitivo dall’Aula di Palazzo Madama, con 148 voti favorevoli, 19 contrari e 5 astenuti.