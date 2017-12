Inserita in Politica il 28/12/2017 da Direttore M5S Trapani Erice - Sabato in Piazza, ad Erice vetta, con #Regalatiunalbero Sabato 30 dicembre il Movimento 5 stelle sarà presente a Erice vetta davanti Porta Trapani, con il proprio gazebo informativo, per l´iniziativa #Regalatiunalbero.



Ogni cittadino, a seguito di una piccola donazione, riceverà un piccolo arbusto (chamaecyparis) contribuendo in questo modo all´acquisto di altri arbusti che nel mese di gennaio verranno piantati nell´area limitrofa alla chiesa di Sant´Ippolito, sul

versante orientale del Monte. "È sotto gli occhi di tutti - affermano i portavoce M5S Alessandro Barracco ed Eugenio Strongone - quanto il volto del Monte, simbolo del nostro territorio, sia ogni anno sempre più devastato dagli incendi e che non sia possibile pensare di affrontare questa emergenza soltanto nei mesi estivi. Inoltre la Legge n. 113 del 29.01.1992 e la successiva Legge n. 10/2013 obbligano tutti

i Comuni a piantumare un albero per ogni neonato entro sei mesi dalla nascita: la medesima legge ha anche istituito la giornata mondiale degli alberi per il giorno 21 Novembre. Nelle intenzioni del legislatore, questi dispositivi servono anche per perseguire, tramite la valorizzazione del patrimonio boschivo ed arboreo, l´attuazione dei protocolli di Kyoto. #Regalatiunalbero e la successiva azione di piantumazione delle essenze arboree mesofile prevista per gennaio 2018 vogliono dare una prima risposta concreta a tutto ciò attraverso la best-practice dell´azione civica. Per questo invitiamo i nostri concittadini a contribuire a questa iniziativa del M5S".

L’invito ovviamente non è rivolto ai soli ericini, ma a tutti gli abitanti dell´agro ericino."