Inserita in Cultura il 27/12/2017 da Direttore MARSALA PER 2 GIORNI CAPITALE DEI GIOVANI PER IL CONVEGNO DI PG Da​ ​oggi mercoledì 27 e sino a giovedì 28, la città di Marsala sarà la capitale dei giovani in occasione del primo convegno diocesano di Pastorale giovanile, organizzato al termine dei Cantieri che si sono svolti, durante tutto l’anno trascorso, nelle parrocchie della Diocesi.



La due giorni è stata pensata dal Servizio di Pastorale giovanile – guidato da don Giuseppe Inglese – e vedrà iniziative in diversi punti della città. Si inizia domani alle 14,30 con l’accoglienza in piazza Addolorata; ore 16 (cinema Centrale) presentazione del progetto educativo “Abitare con i giovani”, con Michele Falabretti (responsabile nazionale Pastorale giovanile), don Giuseppe Inglese (responsabile diocesano), Pasquale Musso, modera Manuela Cristaldi. Dalle 20 (chiesa del Collegio), spazio ristoro con cena e musica dal vivo.



Alle 22 (chiesa madre) Veglia di preghiera “Rabbi dove abiti? Vieni e vedi”, presieduta dal Vescovo. I giovani provenienti da tutta la Diocesi saranno accolti per dormire in chiesa madre, San Matteo, Maria Ss. Ausiliatrice e istituto Genna. Giovedì, alle 8,30 colazione presso chiesa del Collegio; dalle 9,30 Contest Group Talent con la Revival band e don Alessandro Palermo.



Dalle 11,30 (chiesa madre) santa messa presieduta dal cardinale di Agrigento, monsignor Francesco Montenegro e consegna agli educatori del progetto educativo 2017-2021 di Pastorale giovanile. Alle 13 in piazza Loggia, spazio ristoro con pandoro e nutella. La quota di iscrizione costa 5 euro. Il progetto educativo ha come tema “Abitare con i giovani”, con riferimento al Convegno nazionale ecclesiale di Firenze.



«Il progetto rappresenta la fine di un percorso di progettazione scritto e inciso dai giovani per i giovani che sono diventati i veri protagonisti con le loro idee, con i loro bisogni e le loro attese, ma che rappresenta anche l’inizio di una nuova avventura per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Mazara del Vallo» ha ribadito don Giuseppe Inglese, responsabile del Servizio.