Inserita in Economia il 24/06/2023 da Direttore Rete ANAS ricerca per ANAS Sanità 118 Nazionale presso la sede di Milano SUPPORTO ALLA GOVERNANCE E ALLA GESTIONE ASSOCIATIVA, GESTIONE RICHIESTE SERVIZI E SUPPORTO ALLA FORMAZIONE

SEDE DI LAVORO: Milano

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: contratto a tempo indeterminato - RAL 23 mila euro. Inizio collaborazione: Luglio 2023.

REQUISITI FONDAMENTALI: esperienza pregressa in attività di coordinamento, gestione in enti del Terzo Settore, Associazioni in ambito socio sanitario.

L’Addetto/a alla contabilità si occuperà di:

● Organizzazione e Gestione corsi formazione sanitari e sicurezza

● Segreteria e supporto alle associazioni affiliate che operano nel settore sanitario

● Registrazione spese, gestione budget, rimborsi spese e rendicontazioni

● Gestione di progetti sanitari e di assistenza e relativi accordi

● Supporto alla governance e alla comunicazione (social, etc)

REQUISITI RICHIESTI

● Diploma;

● Lingua inglese

● Conoscenza approfondita del terzo settore;

● Esperienza analoga di almeno 2 anni in contesti strutturati;

● Precisione, affidabilità e predisposizione a lavorare in autonomia;

● Buona conoscenza del pacchetto office (in particolare Excel).

PREFERENZIALI

● Costituisce titolo preferenziale esperienza nel settore della formazione

● la conoscenza della normativa specifica sulla formazione sanitaria

● gestione social network e grafica di base





PER INVIO CV E INFORMAZIONI:

info.sanita118@anasitalia.org