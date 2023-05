Inserita in Politica il 07/05/2023 da Direttore Prevenzione benessere e salute nelle Marche con ANAS e UIL Si è concluso venerdì 5 maggio, il corso incentrato sul soccorso pediatrico organizzato da A.N.A.S Marche in collaborazione con UIL FPL Marche e patrocinato dal comune di Montecosaro.

Il percorso formativo articolato in tre incontri, che aveva l’obiettivo di offrire alla cittadinanza occasioni per approfondire aspetti legati alla salute, era iniziato lo scorso 17 febbraio, trattando la “disostruzione delle vie aeree”, proseguendo per “pillole di Pediatria” (14 aprile) e terminando con “Soccorso Sportivo”.

Grande soddisfazione per gli organizzatori per la buona riuscita degli eventi, sia per l’alto gradimento da parte del pubblico coinvolto che per la bravura e professionalità dimostrata dai formatori di “SoccorriAmo”, l’ente di formazione al quale è stata affidata la gestione degli incontri.

Durante la serata di venerdì, ad ingresso gratuito ed aperta a tutti, si sono trattati i casi di maggior rilevanza di infortunio o di incidente che possono capitare a chi svolge un’attività sportiva.

Al fine di rendere più sicuri gli ambienti sportivi e formare operatori non sanitari (come allenatori, dirigenti o accompagnatori) si sono date le indicazioni più appropriate per intervenire tempestivamente nelle situazioni di emergenza, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati, in caso di trauma conseguente all’attività sportiva e in caso di incidenti domestici o stradali.

Illustrando le situazioni più frequenti si è parlato di come affrontare contusioni, fratture, ferite, emorragie e trauma cranico. Ampio spazio alla prevenzione spiegando i benefici di una corretta integrazione sia di vitamine (in particolar modo vitamina D) che degli elettroliti (i vari tipi di mercurio, zinco, potassio, ecc.) per rendere il sistema scheletrico più forte e meno soggetto a traumi.

L’argomento è di grande rilevanza per tutti gli atleti e non, che sono parte di gruppi sportivi, poiché la conoscenza delle principali norme di pronto soccorso può fare la differenza per evitare manovre errate e causare ulteriori danni.

“Non sempre negli eventi sportivi e soprattutto durante gli allenamenti è presente un’ambulanza o personale medico” Spiega Roberto Cappelletti di Soccorriamo “quindi è importante che più persone siano preparate e sappiano come comportarsi. Ricordiamo che è a causa di un primo soccorso inadeguato e alla mancanza di persone presenti sul posto in grado di valutare la gravità dell’evento e di agire correttamente, sapendo cosa fare e cosa non fare, che si possono causare i danni maggiori.”

“E’ bello vedere una così calorosa partecipazione da parte del pubblico” dice Alessandra Perugini, consigliere comunale di Montecosaro e vicepresidente Anas Marche “Roberto Cappelletti e Enrico Giorgetti sono fantastici nel saper coinvolgere e motivare gli spettatori all’ascolto. Hanno una capacità unica di rendere piacevoli e divertenti argomenti a volte ostici o poco fruibili per la loro specificità tecnica. Il loro modo di fare lezione in modo interattivo, con domande e interventi permette di mantenere viva l’attenzione durante tutta la serata. E’ importante che anche in un piccolo territorio come il nostro si organizzino occasioni di formazione di questo livello. Quando si parla di prevenzione, benessere e salute si toccano argomenti importanti ai quali non si può restare indifferenti. L’amministrazione è molto sensibile a questa tematica ed è auspicabile che iniziative simili vengano proposte e riproposte, con una certa frequenza, in tutto il territorio.

Alessandra Perugini