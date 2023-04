Inserita in Cronaca il 07/04/2023 da Patrizia Carcagno MARSALA: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA ED ESTORSIONE. PROVVEDIMENTO PER UN 45ENNE MARSALESE I Carabinieri della Stazione di Marsala, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alle persone offese, emessa dal GIP del Tribunale di Marsala, nei confronti di un marsalese classe 77.

L’odierno provvedimento scaturisce dall’attività investigativa condotta dai Carabinieri di Marsala e pienamente condivisa dall’Autorità Giudiziaria che, tramite l’escussione delle vittime e dei testimoni, hanno documentato dei presunti reiterati episodi di violente vessazioni, fisiche e verbali, che il 45enne avrebbe riservato agli anziani genitori conviventi costretti a subire da circa due anni richieste estorsive di denaro, per il presunto acquisto di sostanze stupefacenti, e violente aggressioni ogni qualvolta non vi fosse la disponibilità della richiesta.