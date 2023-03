Inserita in Cronaca il 06/03/2023 da Patrizia Carcagno TRAPANI: RINTRACCIATO E DENUNCIATO IL 25ENNE NIGERIANO CHE SI ERA DISFATTO DELLO ZAINO CON LA REFURTIVA Trapani, 6 marzo 2023-Denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Trapani il nigeriano che, pochi giorni fa, si era dato alla fuga disfacendosi dello zaino con la refurtiva inseguito da una pattuglia riuscita a sventare un altro probabile furto.

L’uomo, secondo le indagini condotte dai militari dell’Arma, sarebbe lo stesso che è stato denunciato lo scorso mese di febbraio per i furti commessi in alcune abitazioni di villeggiatura nella frazione di Bonagia. Il 25enne nigeriano si sarebbe rifugiato all’interno di un’abitazione della zona, nascondendoci altresì il materiale trafugato nei vari furti.

Intanto la refurtiva rinvenuta all’interno dello zaino è stata riconsegnata agli aventi diritto che ne avevano denunciato il furto.