Inserita in Politica il 05/03/2023 da Direttore Unicef: in un anno oltre 15 mila rifugiati in Italia. Anche la rete sociale Anas Italia ha fatto la sua parte A un anno dalla guerra in Ucraina, l’Unicef ha raggiunto oltre 100 mila rifugiati ucraini in Italia: oltre 15 mila attraverso interventi diretti di protezione, prevenzione e risposta alla violenza di genere, supporto psicosociale e ai percorsi di formazione e inclusione, oltre 95 mila con informative online. Dall’inizio dell’emergenza a oggi l’Italia ha ospitato oltre 173 mila rifugiate/i dall’Ucraina, tra cui circa 92 mila donne e circa 50 mila bambine, bambini e adolescenti. Sin dalle prime fasi l’Unicef ha condotto un’analisi dei bisogni della comunita’ rifugiata per individuare azioni e sfide su cui orientare le azioni di supporto. Lo comunica la stessa organizzazione in una nota.

Anche la rete sociale Anas Italia ha fatto la sua parte in questi mesi: a partire da marzo 2022 le colonne di mezzi delle affiliate Anas hanno trasportato medicine e beni di prima necessità dall’Italia al confine polacco forti dell’Unità di crisi di Anas Italia aperta a Lviv. Il viaggio al contrario ha permesso di accogliere nel nostro Paese oltre 650 profughi più alcuni bambini malati.