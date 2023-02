Inserita in Cultura il 13/02/2023 da Massimo Piccolo A Palermo, lo spettacolo “Shen Yun”, un ponte tra la Cina e il resto dei popoli.





























L’Associazione culturale “il Ponte”, con sede legale nel Comune di Vicchio (FI), organizza a Palermo (ma anche in tutto il mondo, v. il loro sito www.ilponteassocultura.org), dal 30 marzo al 2 aprile 2023, uno spettacolo che, viste le premesse riportate nel loro sito ufficiale, sarà memorabile.

Uno spettacolo da togliere il fiato, e che è certamente in assoluta sintonia con quanto riportato nel frontale del Teatro Massimo di Palermo, già il più Grande e Maestoso d’Europa: “L’Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita”. Dove senno’, se non in Sicilia, terra di millenaria cultura “melting pot”, che ha forgiato il carattere del popolo siciliano e ne ha fatto, antropologicamente parlando, un unicum.



Ma torniamo allo spettacolo “Shen Yun”. Più che uno spettacolo di danze e musica mozzafiato, gli artisti di Shen Yun raccontano di un tempo in cui “gli esseri divini camminavano sulla terra, lasciando una cultura che ha ispirato generazioni”.

Lo spettacolo è una compendio di tradizioni cinesi, che vanno dalla meditazione, alla ginnastica e ad una spiritualità intima dell’uomo, “Nell´antica Cina, gli artisti praticavano la meditazione e cercavano l´immobilità interiore e una connessione con l´universo; credevano che per creare arte vera bisognasse coltivare la virtù e la purezza". Gli artisti di Shen Yun, ancor oggi seguono questa millenaria e nobile tradizione.



Shen Yun, è strettamente connessa agli esercizi spirituali che i cinesi seguivano con la “Falun Dafa” (conosciuta meglio come “Falun Gong”), che fino al 1999 in Cina, si praticava i tutti i parchi. Ma che il Partito comunista, temendo che la popolarità di queste antiche pratiche spirituali, nascondesse una ideologia che potesse essere al di fuori del controllo del Partito, avviò una campagna di discriminazione.

Lo spettacolo ripercorre usi, costumi e tradizioni di una terra, che fino a qualche centinaio di anni fa, era un faro di civiltà per gli altri popoli, e che ora sta faticosamente riprendendo il ruolo che le spetta nella storia delle civiltà mondiali.



Un plauso quindi all’associazione culturale italiana “il Ponte”, che, quasi “controcorrente”, getta appunto un “ponte” verso l’Oriente, facendo conoscere le millenarie tradizioni cinesi, che, al contrario di molti paesi occidentali privi di cultura e tradizioni, che non siano la forza e le armi, hanno dato molto alla civiltà mondiale.



Si precisa che questo spettacolo è interamente gestito dall’Associazione “il Ponte”, e non si trova nell’elenco degli eventi previsti dalla cartellonistica della stagione 2022/2023, presente sul sito web del Teatro Massimo di Palermo.



Massimo Piccolo