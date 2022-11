Inserita in Cultura il 03/11/2022 da Patrizia Carcagno Sei giovane e pensi di avere una buona idea imprenditoriale, ma non sai da che parte cominciare? Yes I Start Up è un percorso gratuito di formazione all’autoimpiego che ti fornisce le competenze necessarie a trasformare un’idea imprenditoriale in realtà. Si rivolge a giovani Neet (giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano percorsi di formazione professionale), tra i 18 e i 29 anni.

Consiste in un percorso formativo all´imprenditorialità con corsi mirati a trasmettere le competenze necessarie per costruire la propria startup, dalla creazione del business plan alla preparazione della documentazione richiesta per avviare l’attività. Yes I Start Up è disponibile in tutte le regioni italiane, con la stessa modalità, grazie alla formazione omogenea dei docenti.



Per iscriversi



Step 1: Aderire a Garanzia Giovani e richiedere la profilazione inviando una email a gg2.cpipalermo@regione.sicilia.it ( se gia´ fatta non occorre rifarla );



Step 2: Invia una email a gg2.cpipalermo@regione.sicilia.it, per dare la disponibilità a partecipare ad un incontro con i consulenti che spiegheranno in cosa consiste la misura e la partecipazione al corso;



Tempi e modalità di svolgimento del corso



Il corso ha una durata totale di 80 ore:



60 ore di formazione di gruppo, online;

20 ore di accompagnamento alla redazione del business plan ed assistenza tecnica personalizzata.



Concluso il percorso formativo e creato il business plan, si potrà scegliere di realizzare la tua start up grazie all´accesso al credito agevolato del Fondo SELFIEmployment