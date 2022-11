Inserita in Politica il 02/11/2022 da Massimo Piccolo Dio, Ti prego, intervieni...

























Non se ne può più. Davvero. Lo dico con intimo sgomento. Seguire un qualsiasi talk-show, dove parlano e supercazzolano giornalisti e politici dotati di una incredibile faziosità, strumentalizzando ogni “alito di vento” contrario alla narrativa, compresa quella si-vaccino: é una cosa che fa star male.



Oggi non volevo scrivere, per onorare i morti, ma anche quelli vivi che sono “morti dentro”.

Stavo seguendo la Tv, quando mi vedo apparire il fichissimo per eccellenza: il dr. Bassetti.

Il quale, con l’aiutino di una “alzata di palla” della conduttrice (non so se sia una giornalista, ormai c’e’ una confusione…), “schiaccia le cicche” ai sanitari rientrati in servizio.



Ebbene, bassettino (e, immagino, tutto il mainstream) non contento che questi eroi dei giorni nostri hanno perso lo stipendio da oltre un anno più il danno biologico di una esistenza drammatica, visto che il governo li ha fatti rientrare in servizio, che ti propone? Una "rieducazione di massa" stile Pol Pot.

Che ha detto bassettino? Ha detto che siccome questi medici non si vogliono vaccinare, allora non capiscono più di medicina, e quindi…e quindi… Udite udite: “devono studiare”. Avete capito?



Non ce l´ho fatta. Ho chiuso la TV e mi sono messo a scrivere



Bassettino e tutto i cucuzzaro mainstream, non riuscendo più a inchiodare i nostri eroi a casa senza stipendio, devono trovare un modo per fargliela pagare a tutti i costi. Immagino già che alla fine di queste “rieducazioni di massa”, ci sarà certamente un esamino per vedere se hanno studiato.

Immagino già le commissioni composte da si-vax, che ovviamente bocceranno i malcapitati. E magari li radieranno dall’albo, perché non più capaci di fare il medico.

Mio Dio! Se esisti, per favore fai qualcosa.



Siamo in una società impazzita, dove si fanno i Decreti-Legge per i “Rave party”, e invece si lasciano cittadini italiani che hanno avuto la casa occupata da abusivi, in balia di codesti soggetti, facendo soffrire intere famiglie. Ma la legge dov’è?

Caro Dio, giuro che se fai qualcosa, mi faccio prete. Ma per favore intervieni.

Siamo alla follia. Non si sa bene se codesti soggetti, ci fanno o ci sono. Solo tu puoi intervenire. Ma intervieni presto, prima che il seme della follia prenda tutto e tutti.

Amen.



Massimo Piccolo