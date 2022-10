Inserita in Politica il 18/10/2022 da Direttore CiaoMi e ANAS firmano una convenzione per l´alloggio dei tesserati alla rete ANAS a prezzi sociali

Anas Lombardia ha sottoscritto un accordo con l’associazione affiliata “CiaoMi”, una piccola struttura ricettiva in zona Niguarda, in via Adriatica n. 8, accanto al Niguarda, per dormire a prezzo accessibili a tutti. Soprattutto ai soci Anas, dietro presentazione della tessera sociale in corso di validità e nei limiti della disponibilità di posti.



La residenza, unica in città immersa nel verde, è un immobile indipendente in via Adriatico 8, a Milano, nel cuore del quartiere Niguarda e poco lontano dall’Università Bicocca che si raggiunge in 10 minuti a piedi. Il quartiere è servito da autobus di linea, tram e dalla metropolitana (fermata Bicocca).



La struttura si sviluppa su 4 livelli (di cui 2 destinati all’accoglienza) è composta da 18 stanze che possono accogliere circa 24 persone contemporaneamente. Tutte le stanze sono dotate di servizi privati, mini frigorifero, un armadio e una piccola scrivania. La struttura, di proprietà di un ente religioso, mantiene la sua destinazione di utilità pubblica e sociale, ed è dotata di ascensore e di riscaldamento centralizzato.



Dicono i vertici dell’Aps CiaoMi: “Mettiamo a disposizione degli ospiti uno zona studio, uno spazio coworking, una sala comune, una lavanderia e un bellissimo giardino d’inverno per mangiare, dotato di microonde e piastre per preparare i cibi e la colazione. Siamo attrezzati per l’ospitalità di persone non autosufficienti e con disabilità. La struttura è no smoking ma sono previsti spazi e stanze per fumatori. La struttura ricettiva confina con il Parco nord perfetto per passeggiate e attività ludiche e sportive”. Per maggiori informazioni +39 340 4667528