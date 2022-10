Inserita in Cultura il 18/10/2022 da Direttore Croce Blu Sassari compie 45 anni: sirene e lampeggianti accesi E’ una signora di mezza età ma non si vede: Croce blu Sassari compie oggi 45 anni di onoratissimo servizio. “La prima sede era in via Don Piga, eravamo in pochissimi e con una sola ambulanza, il Fiat 238”, racconta commosso Pier Paolo Pintus, che oltre ad essere il socio più anziano del sodalizio è anche il responsabile della sanità 118 della rete sociale Anas per la Sardegna.



Oggi Croce blu Sassari, guidata da Federico, il figlio di Pier Paolo, è una realtà di volontariato stimata in tutto il nord Sardegna che può contare su una grande sede in via Milano e un capannone per il ricovero e la manutenzione dei mezzi: “Abbiamo sette ambulanze, due auto mediche, una moto e un fuoristrada di soccorso in condivisione con i cugini cagliaritani dei Sardi soccorso. L’operatività è in 118 a Sassari ma anche e soprattutto con i trasporti a lungo raggio e le assistenze sanitarie per eventi complessi e ad alto rischio come i rally di auto e moto”. Le soddisfazioni non mancano: proprio oggi i formatori di Croce blu Sassari sono impegnati con la polizia municipale della città turritana per un corso di disostruzione delle vie aeree dei bambini e dei lattanti. In cattedra i volontari, dietro i banchi i vigili.