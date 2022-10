Inserita in Politica il 17/10/2022 da Direttore A Carugate tra inclusione ed integrazione il 4 dicembre una giornata di festa con la rete ANAS Completato il progetto insieme per Carugate, le attività di aggregazione e di socializzazione sul territorio continuano sulla strada tracciata dal progetto gia realizzato con il cofinanziamento regionale.



in particolare la presidenza dell´anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) regionale in sinergia con la presidenza di Carugate retta da Leonardo Aurelio organizza per il prossimo 4 dicembre, una giornata conviviale presso la trattoria da Peppino a Carugate.



Per l´occasione, oltre ai saluti per le sante feste, è un momento di integrazione sociale e di attività di inclusione proprio in ossequio a quello che era lo spirito del progetto realizzato dalla rete ANAS in partenariato con le associazioni apa e Anas Brescia e Bergamo.



Una domenica di polenta, casouela, gorgonzola, dolci e soprattutto molta musica: la organizza l’Anas di Carugate per domenica 4 dicembre a pranzo. Appuntamento (riservato ai soci Anas in possesso della tessera in corso di validità) alla trattoria “Peppino” di via Toscana 10. Prenotazioni soltanto al numero 3493653878. Ci sarà anche un’estrazione di premi: al primo posto una bicicletta.