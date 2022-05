Inserita in Tempo libero il 24/05/2022 da Direttore i Volontari della rete ANAS recuperano il vecchio percorso a Collesano L´articolazione della rete Associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Zonale di Collesano, nell´ambito del recupero delle tradizioni e dei valori ha organizzato un intervento di bonifica dell´antico sentiero "Collesanese" risalente al XV secolo. La bonifica del sentiero, realizzata con la collaborazione volontaria dei profughi di guerra provenienti dall´Ucraina, è finalizzata non solo al recupero del sentiero ma, anche alla tradizionale passeggiata ecologica della Madonna della neve, prevista per domenica 5 giugno ed inserita nel programma dell´ Ente Parco delle Madonie, in occasione della XVII edizione della settimana europea del Geopark.



L´intervento, che è stato organizzato a cura dell´Articolazione della rete ANAS e senza oneri per l´amministrazione comunale, dovrebbe essere completato domenica 29 maggio affinché si possa inaugurare prima della tradizionale festa della Madonna delle Nevi. Il Presidente della rete ANAS Antonello VARA si augura che il percorso possa ritornare a svolgere, cosi come si faceva tanti anni fa, quella funzione come via di comunicazione tra il castello medievale e la vecchia chiesa dell´ annunziata, in un´ottica di percorso ecologico e di benessere affinchè l´uomo possa ritrovare se stesso ed i suoi valori. In fine il Presidente VARA si rivolge alle associazioni presenti su territorio ed ai volontari ad unirsi all´iniziativa per il recupero del percorso e la restituzione alla comunità laica e cattolica.