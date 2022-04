Inserita in Cronaca il 16/04/2022 da Direttore MARSALA. I CARABINIERI DENUNCIANO 5 PERSONE DURANTE UN SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno condotto un articolato servizio di controllo del territorio, finalizzato soprattutto al contrasto della criminalità di tipo predatorio e al rispetto delle norme che disciplinano la circolazione stradale, nel corso del quale sono state deferite 5 persone per varie ipotesi di reato.

In particolare, durante un posto di controllo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un ciclomotore sul quale viaggiavano due giovani di 20 e 17 anni. Nella circostanza sono emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine all’ipotesi di reato di ricettazione poiché il veicolo era provento di un furto perpetrato a Marsala all’inizio del mese in corso. Inoltre, il 20enne è stato denunciato anche perché si sarebbe messo alla guida del mezzo in stato di ebbrezza alcolica, accertato tramite alcol-test in dotazione, e senza patente di guida poiché mai conseguita.

Nel proseguo del servizio, due uomini di 40 e 26 sono stati deferiti poiché avrebbero violato il DACUR, (divieto di accesso alla aree urbane), poiché avrebbe continuato a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo.

Infine, un 19enne di origini straniere è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di violazione dei doveri inerenti la custodia delle cose sottoposte a sequestro.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.