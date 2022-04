Inserita in Tempo libero il 10/04/2022 da Direttore LA rete ANAS in missione a sostegno dei profughi nella domenica delle palme Si susseguono senza sosta le missioni organizzate dalla rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) dirette in ai confine dell´Ucraina in Polonia. Venerdi, come è noto, è partita un´altra missione che ha gia ha raggiunto i luoghi ove consegnare la merce trasportata. La missione voluta dalla Presidenza dell´ANAS Abruzzo dott.ssa Alessia Complone e dalla Presidenza ANAS Pescara. Raggiunta gli obiettivi prefissati dal responsabile nazionale di protezione civile dott. Claudio Cugusi. La colonna dei mezzi della rete anas, per questa occasione si incontrano direttamente in Polonia a differenza delle altre colonne che si sono costituite in Italia, normalmente presso l´area di servizio di Padova, all´uscita dalla 4.



La colonna questa volta guidata dal presidente dell´anas regionale Abruzzo e dal presidente di Pescara già ha provveduto a scaricare la merce presso il luogo indicato dal responsabile della missione, oggi domenica, delle palme saranno raggiunti da ulteriore delegazione della rete anas sia dalla Sardegna che dal Veneto, i quali provvederanno anch´essi scaricare la merce ,prevalentemente medicinali e caricheranno le famiglie profughe che saranno portati in Italia dove sono stato già individuate le famiglie dove saranno ospitate sulla base della disponibilità.



La responsabile del Anas Ucraina Irina, che continua ininterrottamente a sostenere le famiglie profughi, soprattutto bambini ed accompagnarli, previa Intesa con il responsabile nazionale della protezione civile, ai confini della Polonia, fa rilasciare la documentazione idonea per poter trasferire detti profughi all´interno dell´Italia e dell´Europa.



La presidenza nazionale nel ringraziare tutti si augurare che questo giorno, domenica delle palme, possa illuminare i cuori di tutti coloro che sono coinvolti sia nella missione di pace che è sul teatro di guerra per fare sospendere le attività ostile e poi definitivamente cessare le attività belliche in corso con un trattato di pace.