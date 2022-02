Inserita in Cultura il 15/02/2022 da Patrizia Carcagno Svolti oggi gli esami Celi per la certificazione della lingua italiana organizzati da Anas Oggi si sono svolti gli esami Celi per la certificazione della lingua italiana A2 e B1 nella sede di Milano via Pordenone n 13. A seguito della pandemia, come è noto, gli esami si sono svolti solo in forma orale. Questa sessione di febbraio 2022 sono riprese le prove regolarmente secondo le indicazioni del regolamento Celi e sono state svolte la prova scritta e la prova orale.



Nella sede di via Pordenone sono state organizzate due sessioni per quanto riguarda la prova scritta una di mattina e uno di pomeriggio, per consentire agli studenti di potere lavorare in massima sicurezza e tranquillità rispettando quelle che sono le norme volte a prevenire la pandemia. I valutatori ,dopo avere letto le istruzioni che sono state impartite, hanno provveduto a distribuire il materiale ai candidati e a dare le successive indicazioni con riferimento sia alle modalità di accesso per verificare i risultati e sia le indicazioni per lo svolgimento della prova.



Come sempre all´interno della sessione d´esame celi organizzata dall´Anas, tantissimi candidati provenienti da vari paesi Cina, Pakistan, Sri Lanka, Congo, India, Egitto e così via.



Ogni sessione di esame per i valutatori è un´esperienza unica, un modo per poter conoscere attraverso quelle che sono le domande la realtà di altri paesi sia sotto l´aspetto organizzativo che sotto l´aspetto della politica sociale. Come noto le domande vengono, sia per la prova scritta che per le prove orale, trasmessi direttamente dal Celi alla sezione dell´Anas.



Finite le prove scritte si procede con le prove orali e nei giorni a seguire si procederà presso la sede di Forlì al fine di potere anche lì i valutatori somministrare le prove e procedere prima alla prova scritta e poi successivamente con la prova orale.