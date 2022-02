Inserita in Cultura il 15/02/2022 da Patrizia Carcagno Piccoli borghi e tradizioni al Corso di formazione on line di Siciliatourleaders e BCsicilia Nell´ambito del Corso di formazione online per Accompagnatori e Guide Turistiche "La Sicilia tra fede, arte, natura e tradizioni popolari" promosso da Siciliatourleaders e BCsicilia, si terrà mercoledì 16 Febbraio 2022 alle ore 17 una conferenza online dal titolo "Piccoli borghi e tradizioni: alla scoperta dei luoghi più nascosti della fede popolare".

Dopo la presentazione del dott. Giancarlo Sotera, Presidente Siciliatourleaders, e del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è prevista la relazione della dott.ssa Maria Teresa Di Blasi, Storica dell´Arte e Presidente della Sede BCsicilia di Catania.

La parola borgo evoca in noi qualcosa di intimo, di familiare ma, allo stesso tempo di segreto e misterioso. Il borgo è la terra natia, la memoria dei padri e dei nonni, la culla della nostra civiltà. Oggi la Sicilia custodisce ben 23 borghi inseriti tra "I borghi più belli d´Italia". Pur citandoli tutti, durante l´incontro approfondiremo la conoscenza dei tesori artistici e devozionali di alcuni di essi: Sutera, Calascibetta, Novara di Sicilia, San Marco D´Alunzio, Geraci siculo, Monterosso Almo, Buccheri. I borghi costituiscono un tema di grande attrattiva turistica anche nell´ottica del turismo esperienziale.

Gli incontri sono gratuiti per i soci di Siciliatourleaders e BCsicilia, per i non soci è prevista una quota di partecipazione. Per informazioni e prenotazioni: info@siciliatourleaders.com - 349/8169505.