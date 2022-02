Inserita in Politica il 05/02/2022 da Direttore 2B Control Trapani VS Agribertocchi Orzinuovi: il pregara Questa mattina la 2B Control Trapani effettuerà un allenamento di rifinitura al PalaConad in vista della partita di domani contro la Agribertocchi Orzinuovi (PalaConad, ore 17.00), gara valida per la 5ª giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A2 Old Wild West - girone verde.



Questo il commento di Elijah Childs in vista del match di domenica: “Per noi sarà una partita fondamentale e la stiamo preparando con grande attenzione. Vincere ci permetterebbe di aumentare la distanza dall’ultimo posto e ci farebbe affrontare questa parte di campionato con maggiore serenità. Loro sono una squadra molto esperta che è cambiata molto rispetto all’andata ed ha l’assoluta necessità di fare punti. La chiave sarà rimanere concentrati per 40 minuti”.



Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente:

Ygor Biordi, Sekou Wiggs, Salvatore Basciano, Simone Tomasini, Elijah Childs, Gabriele Romeo, Vincenzo Guaiana, Federico Massone, Marco Mollura, Celis Taflaj, Giovanni Minore, Veljko Dancetovic.



Arbitri: TIROZZI ALESSANDRO di BOLOGNA (BO); UGOLINI EDOARDO di FORLI´ (FC); BARTOLINI LUCA di FANO (PU)



Note: 5ª giornata di ritorno. Assente Matteo Palermo per la lesione del cercine glenoideo della spalla destra.

Tanti gli ex granata attualmente ad Orzinuovi: Renzi, Corbett e Baldassarre.



Tanti gli ex granata attualmente ad Orzinuovi: Renzi, Corbett e Baldassarre.