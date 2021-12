Inserita in Cronaca il 22/12/2021 da Patrizia Carcagno CASTELVETRANO: PENA DEFINITIVA PER UNA 49ENNE. ARRESTATA DAI CARABINIERI Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Marinella di Selinunte hanno tratto in arresto una donna classe 72 in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Palermo, dovendo la stessa espiare un cumolo di pena di 6 anni di reclusione, perchè ritenuta responsabile dei reati di furto, rapina, estorsione, indebito utilizzo di carte di credito e favoreggiamento e sfruttamento alla prostituzione.

La donna, nel tempo, ha cambiato spesso domicilio e città infatti la maggior parte dei reati per il quale ieri si è proceduto sono stati commessi altrove in passato. Nel territorio di Castelvetrano, la malvivente, si è resa responsabile, nel novembre scorso, di una rapina ai danni di un uomo al quale, dopo un rapporto sessuale, aveva asportato il portafoglio con oltre mille euro all’interno.

L’arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata ristretta presso la casa circondariale "Pagliarelli" di Palermo, come disposto dall´Autorità Giudiziaria.