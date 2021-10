Inserita in Politica il 24/10/2021 da Direttore La rete ANAS APL cerca personale da avviare al lavoro nel settore edile e della logistica La rete Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Lombardia in sinergia con la Presidenza Nazionale cerca personale disoccupato, che sia disponibile ad un percorso di riorientamento al lavoro nel settore dell´edilizia e della logistica (munito di patente per la guida di autoarticolati) , da avviare al lavoro. Sia per il settore edile che per la logistica la sede di lavoro è in Lombardia. Tutti gli interessati possono inviare il proprio curriculum via mail alla segreteria della rete Anas nazionale o della presidenza regionale all´indirizzo email lombardia@anasitalia.org oppure info@anasitalia.org .



Per maggiori informazioni gli interessati possono essere chiamare al numero 091 9743586 oppure 347 64 7 7220 .



Si precisa che gli interessati saranno impiegati in attività la cui sede di lavoro si trova a Milano, per coloro che sono disponibile a trasferirsi in Lombardia provenienti da altre regioni, le imprese mettono a disposizione dei lavoratori anche l´alloggio. La retribuzione è quella prevista dai contratti collettivi nazionali do categoria, in base alle competenze.