Inserita in Cronaca il 22/10/2021 da Patrizia Carcagno MAZARA DEL VALLO: CONTROLLI A TAPPETO DEI CARABINIERI: 8 PERSONE DENUNCIATE E 4 SEGNALATE COME ASSUNTORI DI DROGA Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti negli ultimi giorni a Mazara Due e Salemi, i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato 8 persone per vari reati. Altri sono stati segnalati alla locale Autorità Amministrativa per il possesso di piccoli quantitativi di droga ad uso personale. In particolare, a conclusione di mirati accertamenti svolti con l’ausilio di personale specializzato Enel, i Carabinieri hanno accertato tre allacci abusivi alla rete elettrica: per tale motivo, altrettante persone sono stati denunciate per il reato di furto aggravato. Altre 5 persone sono state denunciate a vario titolo per porto ingiustificato di armi e/o oggetti atti ad offendere, in quanto un 46enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama lunga 15 cm; ricettazione, a carico di un 21enne sorpreso alla guida di una autovettura oggetto di furto; guida senza patente, poiché un 28enne con precedenti di polizia si era posto alla guida senza avere il titolo di abilitazione; guida in stato di ebbrezza, nei confronti di un 24enne con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici a carico di un 27enne, anch’egli sorpreso alla guida di una autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica. L’autovettura oggetto di furto è stata restituita al legittimo proprietario. Nello stesso contesto operativo, 4 persone, tutte gravate da precedenti di polizia, sono state segnalate alla Prefettura di Trapani in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti a seguito del ritrovamento di 1 gr. di cocaina e 10 di hashish.