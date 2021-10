Inserita in Sport il 06/10/2021 da Direttore Oggi presentazione dello staff e della squadra per il nuovo campionato Sigel Si avvicina il momento della Sigel Marsala 2021/22. Nella settimana che va diritto all´esordio stagionale (domenica 10 ottobre in città giungono le emiliane di Sassuolo, ndr), domani mercoledì 6 ottobre con inizio alle ore 17,30 si terrà la presentazione ufficiale di squadra e staff tecnico nell´ambito della nuova edizione del Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile Serie A2. Per il secondo anno consecutivo un tocco di solennità all´evento lo darà la magnifica cornice del Museo Archeologico Regionale Lilibeo “Baglio Anselmi” di Lungomare Boeo n°30. Sarà quindi occasione per presentare oltre alla riconfermata mise societaria, finanche i nuovi quadri tecnici tra cui l’allenatore Davide Delmati, che conclusa la quadriennale esperienza a Mondovì si rimette in gioco alla guida della panchina marsalese, e le giovani azzurre imminenti protagoniste nella stagione di serie A2. Oltre a spiegare nei dettagli l´impegno messo in campo dagli sponsors e i programmi societari, un occhio di riguardo verrà esteso ai temi tipici del torneo di seconda serie nazionale.

La presentazione sarà gestita negli aspetti audiovisivi da “Clickoso Lab” che sui canali social di Marsala Volley (Instagram e Facebook) a partire dalle ore 17,30 trasmetterà la diretta streaming dalla Sala Congressi del Museo Archeologico Regionale Lilibeo “Baglio Anselmi”. LaTr3-Ch.616 raccoglierà servizi e interviste prima, durante e a margine del pomeriggio.

Alla conduzione dell´evento e a moderare gli interventi che si succederanno ci sarà Rossana Giacalone, responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne di Marsala Volley.

L´ingresso al sito culturale è rigorosamente su invito, esibendo a vista il green pass. All´interno verranno garantiti i relativi controlli di sicurezza e di ordine pubblico.