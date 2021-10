Inserita in Politica il 05/10/2021 da Direttore La Sicilia è penalizzata in maniera pesante dai decreti del MIPAAF. Esclusi i progetti di bonifica La Sicilia è penalizzata in maniera pesante dai decreti del MIPAAF. I progetti esecutivi e definitivi presentati dai consorzi di bonifica della Sicilia sono stati tutti esclusi, nonostante il PNR preveda che buona parte delle risorse finiscano al Sud e che la Sicilia sia la zona più siccitosa di Italia.



La valutazione che è stata fatta da criteri che hanno discriminato le regioni del Sud e soprattutto la Sicilia credo debbano essere riviste.



Il Presidente della Regione deve con grande forza e con grande tempestività utilizzare le ragioni che ha la Sicilia e farli valere sul piano della politica nazionale. In questa battaglia , il Presidente della Regione deve sapere di poter contare sul contributo della Democrazia Cristiana perché possano essere ristabiliti i criteri e possano essere rifatti i decreti che diano alla Sicilia le risorse che servano per l’adeguamento idrico delle nostre campagne, altrimenti il futuro dell’agricoltura siciliana purtroppo sarà un futuro segnato dalla difficoltà e dalla siccità.



𝑻𝒐𝒕𝒐́ 𝑪𝒖𝒇𝒇𝒂𝒓𝒐

𝑪𝒐𝒎𝒎𝒊𝒔𝒔𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑫𝑪 𝑺𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒂