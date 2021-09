Inserita in Cronaca il 07/09/2021 da Cinzia Testa Confasi Scuola chiede agli uffici scolastici provinciali la rettifica delle graduatorie e non l´annullamento delle stesse Confasi Scuola chiede agli uffici scolastici provinciali la rettifica delle graduatorie e non l´annullamento delle stesse a seguito di ricorsi ed errori avvenuti nella loro compilazione

Il Coordinamento Regionale della Confasi Sicilia Scuola, con una nota inviata agli Uffici scolastici provinciali (USP) ha richiesto " l’eventuale rettifica delle posizioni dei singoli docenti li dove presenti errori di sistema o sopraggiunti attraverso operazioni di verifica seguite ai reclami presentati dai singoli concorrenti e non l´annullamento di tutte le graduatorie in quanto porterebbe notevoli danni economici a tutti quei docenti che avrebbero ugualmente diritto alla supplenza nonostante i numerosi errori commessi dagli uffici". Confasi Scuola ha chiesto infine "il rispetto e tutela del lavoro che è già stato fatto dal personale delle singole segreterie scolastiche".