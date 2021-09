Inserita in Cronaca il 06/09/2021 da Cinzia Testa Enna, cacciatori sparano vicino alle case: denunciati Sparano da cinque giorni (e quindi ben prima della entrata in vigore del nuovo calendario venatorio voluto dal presidente della Sicilia Mosumeci nonostante la senteza del TAR di Catania) a pochi passi dalle case in contrada Montagna nel comune di Valguarnera Caropepe (Enna) e i colpi sparati già all´alba sfiorano le case mettendo a rischio la vita, oltre che il riposo dei residenti che si sono rivolti al telefono ANTICACCIA dell´Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA che in queste ore sta provvedendo ad inoltrare la denuncia alle competenti autorità giudiziarie in modo che questi cacciatori vengano individuati e puniti in quanto la legge vieta assolutamente di sparare sia fuori orario che nelle immediate vicinanze delle case. "Da anni rispondiamo tutti i giorni del periodo di caccia dalle 8 alle 14 alle segnalazioni che arrivano copiose da tutta Italia al 3479269949 - scrive in una nota l´AIDAA- in questo caso abbiamo deciso di denunciare la situazione alle autorità perchè i cacciatori sono assolutamente fuori dalla legge e violano anche il regolamento del calendario venatorio siciliano"

