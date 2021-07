Inserita in Cronaca il 26/07/2021 da Cinzia Testa Si presenta il restauro del gruppo La Lavanda dei piedi dei “Misteri” di Trapani Venerdì convegno di fine lavori e trasporto straordinario nella Chiesa del Purgatorio







Venerdì prossimo 30 Luglio alle ore 18 presso la chiesa del Collegio a Trapani si terrà la presentazione dei lavori di manutenzione straordinaria del gruppo dei “Misteri” affidato ai pescatori “La lavanda dei piedi”. Il programma prevede: l’apertura dei lavori affidata al dott. Diego Casano, i ringraziamenti del sig. Antonino Carpitella, capo console in carica. Durante la manifestazione verrà proiettato il trailer del film-documentario realizzato da Enrico Pollari.



Interverranno: don Alberto Genovese, biblista e rettore della chiesa del Purgatorio che terrà un momento di riflessione sul passo evangelico della lavanda dei piedi (GV13,1-15) il grembiule e il servizio; Pietro Barraco, direttore dei lavori che analizzerà le 4 vedute di Trapani dipinte sui cartigli della vara; Elena Vetere e Nicolò Miceli restauratori che illustreranno gli interventi svolti.



Ad accompagnare la serata ci saranno dei brevi momenti musicali tenuti da Antonella Scalia al Violino e Francesca Fundarò al Violoncello.







Al termine della manifestazione il Gruppo Sacro sarà riportato presso la chiesa del Purgatorio con un trasporto in preghiera, nel rispetto delle attuali normative Covid19







I lavori di manutenzione straordinaria che da alcuni mesi hanno interessato il Sacro Gruppo dei Misteri La Lavanda dei Piedi, affidato da 400 anni al ceto dei pescatori (per l’esattezza lo scorso 6 aprile si è fatta memoria dei 4 secoli trascorsi dall’affidamento) sono stati realizzati grazie al contributo di alcuni privati: la Cattolica Assicurazioni (agenzia generale Palermo stadio De Gasperi) e la ditta Elektromarket di Barone con il supporto della Tipografia Galatioto, del fotografo Enrico Pollari e degli stessi componenti dell’Associazione “LA LAVANDA DEI PIEDI CETO PESCATORI”.







Le operazioni svolte sull’opera hanno previsto un ripristino delle condizioni generali estetiche e strutturali delle sculture e della vara, con la rimozione della vernice e dei ritocchi alterati, la risarcitura della tela sgranata, la stuccatura delle lacune, la reintegrazione pittorica e la verniciatura finale.



La manutenzione è stata eseguita dalla dott.ssa Elena Vetere e Nicolò Miceli della Partenope Restauri, il dott. Pietro Barraco ha diretto i lavori sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Trapani, affidata al dott. Bartolomeo Figuccio e al dott. Tommaso Guastella funzionari della stessa.







I lavori si sono svolti presso la sede della stessa Associazione che cura il Gruppo durante l’anno, purtroppo a causa dell’attuale emergenza sanitaria il cantiere non si è potuto rendere fruibile al popolo dei Misteri e ai turisti. Nei prossimi giorni, si potrà apprezzare il lavoro svolto attraverso un film-documentario realizzato da Enrico Pollari.



